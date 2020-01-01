Токеномика на Cerebrum (CBM) Открийте ключова информация за Cerebrum (CBM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cerebrum (CBM) Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible. Официален уебсайт: https://cerebrum.dev/ Бяла книга: https://docs.cerebrum.dev/cerebrum Купете CBM сега!

Токеномика и анализ на цената за Cerebrum (CBM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cerebrum (CBM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.34K $ 18.34K $ 18.34K Общо предлагане: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Циркулиращо предлагане: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.34K $ 18.34K $ 18.34K Рекорд за всички времена: $ 0.020536 $ 0.020536 $ 0.020536 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001619 $ 0.00001619 $ 0.00001619 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cerebrum (CBM)

Токеномика на Cerebrum (CBM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cerebrum (CBM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CBM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CBM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CBM, разгледайте цената в реално време на токените CBM!

