Токеномика на CEREAL (CEP) Открийте ключова информация за CEREAL (CEP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CEREAL (CEP) DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts. Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token’s transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation. Официален уебсайт: http://ir.dodream.io/ Купете CEP сега!

Токеномика и анализ на цената за CEREAL (CEP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CEREAL (CEP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 185.98K Общо предлагане: $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 180.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 258.15K Рекорд за всички времена: $ 0.30406 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.0010326

Токеномика на CEREAL (CEP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CEREAL (CEP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CEP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CEP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CEP, разгледайте цената в реално време на токените CEP!

