Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Centric Swap днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CNS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CNS в MEXC сега.

Повече за CNS

CNSценова информация

Какво представлява CNS

Официален уебсайт на CNS

Токеномика на CNS

CNS ценова прогноза

Centric Swap Лого

Centric Swap цена (CNS)

Не се намира в списъка

1 CNS към USD - цена в реално време:

--
----
-9.20%1D
USD
Centric Swap (CNS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:14:13 (UTC+8)

Информация за цената за Centric Swap (CNS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.01873632
$ 0
+1.64%

-9.22%

+2.03%

+2.03%

Цената в реално време за Centric Swap (CNS) е--. През последните 24 часа CNS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CNS е $ 0.01873632, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CNS има промяна от +1.64% за последния час, -9.22% за 24 часа и +2.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Centric Swap (CNS)

$ 33.61K
--
$ 33.61K
369.59B
369,592,121,791.1336
Текущата пазарна капитализация на Centric Swap е $ 33.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CNS е 369.59B, като общото предлагане е 369592121791.1336. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 33.61K.

История на цените за Centric Swap (CNS) USD

През днешния ден промяната в цената на Centric Swap към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Centric Swap към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Centric Swap към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Centric Swap към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-9.22%
30 дни$ 0-27.24%
60 дни$ 0-58.62%
90 дни$ 0--

Какво е Centric Swap (CNS)

What Is Centric Swap (CNS)?

Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1.

What Makes Centric Swap Unique?

The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited.

How Is the Centric Swap Network Secured?

The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Centric Swap (CNS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Centric Swap (USD)

Колко ще струва Centric Swap (CNS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Centric Swap (CNS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Centric Swap.

Проверете прогнозата за цената за Centric Swap сега!

CNS към местни валути

Токеномика на Centric Swap (CNS)

Разбирането на токеномиката на Centric Swap (CNS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CNS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Centric Swap (CNS)

Колко струва Centric Swap (CNS) днес?
Цената в реално време на CNS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CNS към USD?
Текущата цена на CNS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Centric Swap?
Пазарната капитализация за CNS е $ 33.61K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CNS?
Циркулиращото предлагане на CNS е 369.59B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CNS?
CNS постигна ATH цена от 0.01873632 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CNS?
CNS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на CNS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CNS е -- USD.
Ще се повиши ли CNS тази година?
CNS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CNS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:14:13 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Centric Swap (CNS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

