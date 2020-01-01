Токеномика на Central Doge Republic Meme (CDR) Открийте ключова информация за Central Doge Republic Meme (CDR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Central Doge Republic Meme (CDR) CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/ANPSUN2NSA25w47r3U4NxQitHWCSSzgz4grzTL34pump Купете CDR сега!

Токеномика и анализ на цената за Central Doge Republic Meme (CDR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Central Doge Republic Meme (CDR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.58K $ 3.58K $ 3.58K Общо предлагане: $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M Циркулиращо предлагане: $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.58K $ 3.58K $ 3.58K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Central Doge Republic Meme (CDR)

Токеномика на Central Doge Republic Meme (CDR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Central Doge Republic Meme (CDR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CDR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CDR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CDR, разгледайте цената в реално време на токените CDR!

Прогноза за цената за CDR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CDR? Нашата страница за прогноза за цената CDR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CDR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!