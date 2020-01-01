Токеномика на Celo Nigerian Naira (CNGN) Открийте ключова информация за Celo Nigerian Naira (CNGN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Celo Nigerian Naira (CNGN) cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Официален уебсайт: https://www.mento.org/ Бяла книга: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Купете CNGN сега!

Токеномика и анализ на цената за Celo Nigerian Naira (CNGN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Celo Nigerian Naira (CNGN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.05K $ 14.05K $ 14.05K Общо предлагане: $ 21.52M $ 21.52M $ 21.52M Циркулиращо предлагане: $ 21.52M $ 21.52M $ 21.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.05K $ 14.05K $ 14.05K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00065268 $ 0.00065268 $ 0.00065268 Научете повече за цената на Celo Nigerian Naira (CNGN)

Токеномика на Celo Nigerian Naira (CNGN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Celo Nigerian Naira (CNGN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CNGN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CNGN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CNGN, разгледайте цената в реално време на токените CNGN!

Прогноза за цената за CNGN Искате ли да знаете какъв път може да поеме CNGN? Нашата страница за прогноза за цената CNGN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CNGN сега!

