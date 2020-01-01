Токеномика на CELLULA (CELA)
Информация за CELLULA (CELA)
What Is Cellula?
Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory.
What Is the CELA Token?
$CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions:
- Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife.
- Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA.
- Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users.
Токеномика и анализ на цената за CELLULA (CELA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CELLULA (CELA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на CELLULA (CELA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на CELLULA (CELA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CELA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CELA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на CELA, разгледайте цената в реално време на токените CELA!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.