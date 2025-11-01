Информация за цената за Cel AI (SN127) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 24-часов нисък $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 24-часов висок $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 Рекорд за всички времена $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Най-ниска цена $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Промяна на цената (1ч) -4.98% Промяна на цената (1д) +16.75% Промяна на цената (7д) +93.83% Промяна на цената (7д) +93.83%

Цената в реално време за Cel AI (SN127) е$2.18. През последните 24 часа SN127 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.85 до най-висока стойност $ 2.36, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN127 е $ 3.29, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.385811.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN127 има промяна от -4.98% за последния час, +16.75% за 24 часа и +93.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cel AI (SN127)

Пазарна капитализация $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Циркулиращо предлагане 1.22M 1.22M 1.22M Общо предлагане 1,224,531.964818219 1,224,531.964818219 1,224,531.964818219

Текущата пазарна капитализация на Cel AI е $ 2.65M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN127 е 1.22M, като общото предлагане е 1224531.964818219. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.65M.