In 2022, a young Californian girl's pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff's deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials' actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.

Токеномика и анализ на цената за Cedar the Goat (CEDAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cedar the Goat (CEDAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.98K $ 19.98K $ 19.98K Общо предлагане: $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M Циркулиращо предлагане: $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.98K $ 19.98K $ 19.98K Рекорд за всички времена: $ 0.00174949 $ 0.00174949 $ 0.00174949 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001335 $ 0.00001335 $ 0.00001335 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cedar the Goat (CEDAR)

Токеномика на Cedar the Goat (CEDAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cedar the Goat (CEDAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CEDAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CEDAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CEDAR, разгледайте цената в реално време на токените CEDAR!

Прогноза за цената за CEDAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CEDAR? Нашата страница за прогноза за цената CEDAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

