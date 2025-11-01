Информация за цената за catty (CATTY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00009481 $ 0.00009481 $ 0.00009481 24-часов нисък $ 0.00009608 $ 0.00009608 $ 0.00009608 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00009481$ 0.00009481 $ 0.00009481 24-часов висок $ 0.00009608$ 0.00009608 $ 0.00009608 Рекорд за всички времена $ 0.00063313$ 0.00063313 $ 0.00063313 Най-ниска цена $ 0.00009142$ 0.00009142 $ 0.00009142 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -1.31% Промяна на цената (7д) -3.14% Промяна на цената (7д) -3.14%

Цената в реално време за catty (CATTY) е$0.00009482. През последните 24 часа CATTY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00009481 до най-висока стойност $ 0.00009608, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CATTY е $ 0.00063313, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009142.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CATTY има промяна от -0.00% за последния час, -1.31% за 24 часа и -3.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за catty (CATTY)

Пазарна капитализация $ 94.81K$ 94.81K $ 94.81K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 94.81K$ 94.81K $ 94.81K Циркулиращо предлагане 999.95M 999.95M 999.95M Общо предлагане 999,945,890.278875 999,945,890.278875 999,945,890.278875

Текущата пазарна капитализация на catty е $ 94.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CATTY е 999.95M, като общото предлагане е 999945890.278875. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 94.81K.