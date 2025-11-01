Информация за цената за CatSlap (SLAP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.35% Промяна на цената (1д) +2.06% Промяна на цената (7д) -2.48% Промяна на цената (7д) -2.48%

Цената в реално време за CatSlap (SLAP) е--. През последните 24 часа SLAP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLAP е $ 0.01007296, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLAP има промяна от +0.35% за последния час, +2.06% за 24 часа и -2.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CatSlap (SLAP)

Пазарна капитализация $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Циркулиращо предлагане 3.95B 3.95B 3.95B Общо предлагане 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

Текущата пазарна капитализация на CatSlap е $ 1.92M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLAP е 3.95B, като общото предлагане е 7547128957.623448. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.67M.