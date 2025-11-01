Информация за цената за CATS (CATS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00018159$ 0.00018159 $ 0.00018159 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.29% Промяна на цената (1д) -5.28% Промяна на цената (7д) -23.66% Промяна на цената (7д) -23.66%

Цената в реално време за CATS (CATS) е--. През последните 24 часа CATS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CATS е $ 0.00018159, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CATS има промяна от -1.29% за последния час, -5.28% за 24 часа и -23.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CATS (CATS)

Пазарна капитализация $ 424.25K$ 424.25K $ 424.25K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 424.25K$ 424.25K $ 424.25K Циркулиращо предлагане 600.00B 600.00B 600.00B Общо предлагане 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CATS е $ 424.25K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CATS е 600.00B, като общото предлагане е 600000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 424.25K.