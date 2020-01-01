Токеномика на Catjak (CATJAK)
Информация за Catjak (CATJAK)
Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes.
True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements.
Токеномика и анализ на цената за Catjak (CATJAK)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Catjak (CATJAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Catjak (CATJAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Catjak (CATJAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CATJAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CATJAK токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на CATJAK, разгледайте цената в реално време на токените CATJAK!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.