Информация за цената за CatInBox (CATINBOX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00027605$ 0.00027605 $ 0.00027605 Най-ниска цена $ 0.00000547$ 0.00000547 $ 0.00000547 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -4.66% Промяна на цената (7д) -4.66%

Цената в реално време за CatInBox (CATINBOX) е$0.00000616. През последните 24 часа CATINBOX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CATINBOX е $ 0.00027605, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000547.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CATINBOX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -4.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CatInBox (CATINBOX)

Пазарна капитализация $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Циркулиращо предлагане 999.27M 999.27M 999.27M Общо предлагане 999,273,453.186786 999,273,453.186786 999,273,453.186786

Текущата пазарна капитализация на CatInBox е $ 6.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CATINBOX е 999.27M, като общото предлагане е 999273453.186786. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.15K.