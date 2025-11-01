Информация за цената за Catheon Gaming (CATHEON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0200027$ 0.0200027 $ 0.0200027 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -4.01% Промяна на цената (1д) -3.05% Промяна на цената (7д) -41.11% Промяна на цената (7д) -41.11%

Цената в реално време за Catheon Gaming (CATHEON) е--. През последните 24 часа CATHEON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CATHEON е $ 0.0200027, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CATHEON има промяна от -4.01% за последния час, -3.05% за 24 часа и -41.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Catheon Gaming (CATHEON)

Пазарна капитализация $ 45.90K$ 45.90K $ 45.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 286.83K$ 286.83K $ 286.83K Циркулиращо предлагане 1.60B 1.60B 1.60B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Catheon Gaming е $ 45.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CATHEON е 1.60B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 286.83K.