Токеномика на Catex (CATX) Открийте ключова информация за Catex (CATX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Catex (CATX) Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies. Официален уебсайт: https://www.catex.fi Купете CATX сега!

Токеномика и анализ на цената за Catex (CATX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Catex (CATX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 240.40K $ 240.40K $ 240.40K Общо предлагане: $ 119.70M $ 119.70M $ 119.70M Циркулиращо предлагане: $ 11.51M $ 11.51M $ 11.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Рекорд за всички времена: $ 0.03473115 $ 0.03473115 $ 0.03473115 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01377235 $ 0.01377235 $ 0.01377235 Текуща цена: $ 0.02088691 $ 0.02088691 $ 0.02088691 Научете повече за цената на Catex (CATX)

Токеномика на Catex (CATX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Catex (CATX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CATX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CATX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CATX, разгледайте цената в реално време на токените CATX!

Прогноза за цената за CATX Искате ли да знаете какъв път може да поеме CATX? Нашата страница за прогноза за цената CATX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CATX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!