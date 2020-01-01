Токеномика на CATERPILLAR (CPL) Открийте ключова информация за CATERPILLAR (CPL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CATERPILLAR (CPL) In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven. Официален уебсайт: https://www.caterpillartoken.com/ Купете CPL сега!

Токеномика и анализ на цената за CATERPILLAR (CPL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CATERPILLAR (CPL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Общо предлагане: $ 36.89T $ 36.89T $ 36.89T Циркулиращо предлагане: $ 36.89T $ 36.89T $ 36.89T FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на CATERPILLAR (CPL)

Токеномика на CATERPILLAR (CPL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CATERPILLAR (CPL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CPL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CPL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CPL, разгледайте цената в реално време на токените CPL!

Прогноза за цената за CPL Искате ли да знаете какъв път може да поеме CPL? Нашата страница за прогноза за цената CPL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CPL сега!

