Информация за CATBAT (CATBAT) We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Официален уебсайт: https://catbat.meme Бяла книга: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за CATBAT (CATBAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CATBAT (CATBAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 811.49K Общо предлагане: $ 927.62M Циркулиращо предлагане: $ 914.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 822.87K Рекорд за всички времена: $ 0.00323215 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00032132 Текуща цена: $ 0.00088724

Токеномика на CATBAT (CATBAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CATBAT (CATBAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CATBAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CATBAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CATBAT, разгледайте цената в реално време на токените CATBAT!

