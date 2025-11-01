БорсаDEX+
Цената в реално време на Catalyse AI днес е 0.0033687 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CAI в MEXC сега.

Повече за CAI

CAIценова информация

Какво представлява CAI

Официален уебсайт на CAI

Токеномика на CAI

CAI ценова прогноза

Catalyse AI цена (CAI)

1 CAI към USD - цена в реално време:

$0.0033687
0.00%1D
USD
Catalyse AI (CAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:16:11 (UTC+8)

Информация за цената за Catalyse AI (CAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.12569
$ 0.00180061
0.00%

0.00%

Цената в реално време за Catalyse AI (CAI) е$0.0033687. През последните 24 часа CAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CAI е $ 0.12569, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00180061.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CAI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Catalyse AI (CAI)

$ 336.87K
--
$ 336.87K
100.00M
100,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Catalyse AI е $ 336.87K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CAI е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 336.87K.

История на цените за Catalyse AI (CAI) USD

През днешния ден промяната в цената на Catalyse AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Catalyse AI към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на Catalyse AI към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 90 дни промяната в цената на Catalyse AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ 0.00000000000.00%
90 дни$ 0--

Какво е Catalyse AI (CAI)

Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly

Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.

Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.

Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.

YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.

Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Catalyse AI (CAI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Catalyse AI (USD)

Колко ще струва Catalyse AI (CAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Catalyse AI (CAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Catalyse AI.

Проверете прогнозата за цената за Catalyse AI сега!

CAI към местни валути

Токеномика на Catalyse AI (CAI)

Разбирането на токеномиката на Catalyse AI (CAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CAI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Catalyse AI (CAI)

Колко струва Catalyse AI (CAI) днес?
Цената в реално време на CAI в USD е 0.0033687 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CAI към USD?
Текущата цена на CAI към USD е $ 0.0033687. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Catalyse AI?
Пазарната капитализация за CAI е $ 336.87K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CAI?
Циркулиращото предлагане на CAI е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CAI?
CAI постигна ATH цена от 0.12569 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CAI?
CAI достигна ATL цена от 0.00180061 USD.
Какъв е обемът на търговията на CAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CAI е -- USD.
Ще се повиши ли CAI тази година?
CAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CAI за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Catalyse AI (CAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

