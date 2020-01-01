Токеномика на Cat Wif Hat (CWH) Открийте ключова информация за Cat Wif Hat (CWH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cat Wif Hat (CWH) CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem. Официален уебсайт: https://catwifhatonsol.xyz/ Купете CWH сега!

Токеномика и анализ на цената за Cat Wif Hat (CWH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cat Wif Hat (CWH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 117.02K $ 117.02K $ 117.02K Общо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Циркулиращо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 117.02K $ 117.02K $ 117.02K Рекорд за всички времена: $ 0.00815904 $ 0.00815904 $ 0.00815904 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011728 $ 0.00011728 $ 0.00011728 Научете повече за цената на Cat Wif Hat (CWH)

Токеномика на Cat Wif Hat (CWH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cat Wif Hat (CWH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CWH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CWH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CWH, разгледайте цената в реално време на токените CWH!

