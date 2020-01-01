Токеномика на Cat Poop Joystick (N64) Открийте ключова информация за Cat Poop Joystick (N64), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cat Poop Joystick (N64) Cat Poop Joystick ($N64) is the ultimate degen twist on fine art! Dive into a chaotic world where creativity meets absurdity. This memecoin redefines art with a playful, irreverent touch. Perfect for those who thrive on the unexpected and appreciate the unconventional. Join the $N64 revolution, laugh, trade, and enjoy the ride. Embrace the madness and let your inner degen shine! Let's celebrate deep internet culture, and enjoy having fun in this community. Официален уебсайт: https://catpoopjoystick.xyz/ Купете N64 сега!

Токеномика и анализ на цената за Cat Poop Joystick (N64) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cat Poop Joystick (N64), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.26K Общо предлагане: $ 999.93M Циркулиращо предлагане: $ 999.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.26K Рекорд за всички времена: $ 0.0019511 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Cat Poop Joystick (N64): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cat Poop Joystick (N64) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой N64 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой N64 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на N64, разгледайте цената в реално време на токените N64!

