Blue Chip Blitz
Цената в реално време на cat in stool днес е 0.00000771 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COOL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COOL в MEXC сега.

Повече за COOL

COOLценова информация

Какво представлява COOL

Официален уебсайт на COOL

Токеномика на COOL

COOL ценова прогноза

cat in stool цена (COOL)

Не се намира в списъка

1 COOL към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
USD
cat in stool (COOL) Ценова графика на живо
Информация за цената за cat in stool (COOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00006854
$ 0.00006854$ 0.00006854

$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766

--

--

-3.91%

-3.91%

Цената в реално време за cat in stool (COOL) е$0.00000771. През последните 24 часа COOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COOL е $ 0.00006854, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000766.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COOL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -3.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за cat in stool (COOL)

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

--
----

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

997.66M
997.66M 997.66M

997,659,477.392267
997,659,477.392267 997,659,477.392267

Текущата пазарна капитализация на cat in stool е $ 7.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COOL е 997.66M, като общото предлагане е 997659477.392267. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.69K.

История на цените за cat in stool (COOL) USD

През днешния ден промяната в цената на cat in stool към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на cat in stool към USD беше $ -0.0000021669.
През последните 60 дни промяната в цената на cat in stool към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на cat in stool към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000021669-28.10%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

cat in stool (COOL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за cat in stool (USD)

Колко ще струва cat in stool (COOL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от cat in stool (COOL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за cat in stool.

Проверете прогнозата за цената за cat in stool сега!

COOL към местни валути

Токеномика на cat in stool (COOL)

Разбирането на токеномиката на cat in stool (COOL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COOL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно cat in stool (COOL)

Колко струва cat in stool (COOL) днес?
Цената в реално време на COOL в USD е 0.00000771 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на COOL към USD?
Текущата цена на COOL към USD е $ 0.00000771. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на cat in stool?
Пазарната капитализация за COOL е $ 7.69K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на COOL?
Циркулиращото предлагане на COOL е 997.66M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COOL?
COOL постигна ATH цена от 0.00006854 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COOL?
COOL достигна ATL цена от 0.00000766 USD.
Какъв е обемът на търговията на COOL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COOL е -- USD.
Ще се повиши ли COOL тази година?
COOL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COOL за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за cat in stool (COOL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

