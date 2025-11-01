Информация за цената за cat in stool (COOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00006854 Най-ниска цена $ 0.00000766 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -3.91%

Цената в реално време за cat in stool (COOL) е$0.00000771. През последните 24 часа COOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COOL е $ 0.00006854, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000766.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COOL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -3.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за cat in stool (COOL)

Пазарна капитализация $ 7.69K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.69K Циркулиращо предлагане 997.66M Общо предлагане 997,659,477.392267

Текущата пазарна капитализация на cat in stool е $ 7.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COOL е 997.66M, като общото предлагане е 997659477.392267. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.69K.