Токеномика на cat girl (CATGF) Открийте ключова информация за cat girl (CATGF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за cat girl (CATGF) The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making. Официален уебсайт: https://airtable.com/appG2Ues3wOfFHKtS/shrGW16rRJlC5mxcb/tblSXNKGJBDDwJnRO/viw6xmO4QwrTRBd2L/recnXoDn9bfyHlDBd Купете CATGF сега!

Токеномика и анализ на цената за cat girl (CATGF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за cat girl (CATGF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 87.43K $ 87.43K $ 87.43K Общо предлагане: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Циркулиращо предлагане: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 87.43K $ 87.43K $ 87.43K Рекорд за всички времена: $ 0.02035891 $ 0.02035891 $ 0.02035891 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на cat girl (CATGF)

Токеномика на cat girl (CATGF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на cat girl (CATGF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CATGF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CATGF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CATGF, разгледайте цената в реално време на токените CATGF!

Прогноза за цената за CATGF Искате ли да знаете какъв път може да поеме CATGF? Нашата страница за прогноза за цената CATGF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CATGF сега!

