Токеномика на Cat Emoji (🐈)

Открийте ключова информация за Cat Emoji (🐈), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Cat Emoji (🐈)

Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand.

Официален уебсайт:
https://x.com/CatEmojiSolana

Токеномика и анализ на цената за Cat Emoji (🐈)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cat Emoji (🐈), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 84.59K
Общо предлагане:
$ 999.92M
Циркулиращо предлагане:
$ 999.92M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 84.59K
Рекорд за всички времена:
$ 0.00278075
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
Текуща цена:
$ 0
Токеномика на Cat Emoji (🐈): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Cat Emoji (🐈) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой 🐈 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой 🐈 токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на 🐈, разгледайте цената в реално време на токените 🐈!

Прогноза за цената за 🐈

Искате ли да знаете какъв път може да поеме 🐈? Нашата страница за прогноза за цената 🐈 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.