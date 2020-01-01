Токеномика на Cat Duck (CUCK) Открийте ключова информация за Cat Duck (CUCK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cat Duck (CUCK) Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year. Официален уебсайт: https://catduck.lol Купете CUCK сега!

Токеномика и анализ на цената за Cat Duck (CUCK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cat Duck (CUCK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.62K $ 10.62K $ 10.62K Общо предлагане: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M Циркулиращо предлагане: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.62K $ 10.62K $ 10.62K Рекорд за всички времена: $ 0.00253203 $ 0.00253203 $ 0.00253203 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cat Duck (CUCK)

Токеномика на Cat Duck (CUCK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cat Duck (CUCK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CUCK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CUCK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CUCK, разгледайте цената в реално време на токените CUCK!

