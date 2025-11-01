Информация за цената за CastDex (CASTDEX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00000116$ 0.00000116 $ 0.00000116 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за CastDex (CASTDEX) е--. През последните 24 часа CASTDEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CASTDEX е $ 0.00000116, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CASTDEX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CastDex (CASTDEX)

Пазарна капитализация $ 29.93K$ 29.93K $ 29.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Циркулиращо предлагане 70.00B 70.00B 70.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CastDex е $ 29.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CASTDEX е 70.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 42.76K.