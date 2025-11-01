Информация за цената за CashBunny (BUNNY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00011947$ 0.00011947 $ 0.00011947 Най-ниска цена $ 0.0000771$ 0.0000771 $ 0.0000771 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -1.28% Промяна на цената (7д) -1.28%

Цената в реално време за CashBunny (BUNNY) е$0.0000834. През последните 24 часа BUNNY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUNNY е $ 0.00011947, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000771.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUNNY има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -1.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CashBunny (BUNNY)

Пазарна капитализация $ 124.71K$ 124.71K $ 124.71K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 134.99K$ 134.99K $ 134.99K Циркулиращо предлагане 1.50B 1.50B 1.50B Общо предлагане 1,618,613,402.670985 1,618,613,402.670985 1,618,613,402.670985

Текущата пазарна капитализация на CashBunny е $ 124.71K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUNNY е 1.50B, като общото предлагане е 1618613402.670985. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 134.99K.