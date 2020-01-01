Токеномика на Cas9 (CRISPR) Открийте ключова информация за Cas9 (CRISPR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cas9 (CRISPR) Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds Официален уебсайт: https://crisprai.org/

Токеномика и анализ на цената за Cas9 (CRISPR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cas9 (CRISPR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 163.65K $ 163.65K $ 163.65K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 163.65K $ 163.65K $ 163.65K Рекорд за всички времена: $ 0.00928437 $ 0.00928437 $ 0.00928437 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00014073 $ 0.00014073 $ 0.00014073 Текуща цена: $ 0.00016366 $ 0.00016366 $ 0.00016366 Научете повече за цената на Cas9 (CRISPR)

Токеномика на Cas9 (CRISPR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cas9 (CRISPR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRISPR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRISPR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRISPR, разгледайте цената в реално време на токените CRISPR!

Прогноза за цената за CRISPR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRISPR? Нашата страница за прогноза за цената CRISPR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRISPR сега!

