Токеномика на Carry (CRE) Открийте ключова информация за Carry (CRE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Carry (CRE) "Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. " Официален уебсайт: https://carryprotocol.io/ Бяла книга: https://carryprotocol.io/static/docs/Carry_protocol-white_paper%28ENG%29.pdf?cachebust=c6244b2a9aa1596623e53db3e1a83ca2 Купете CRE сега!

Токеномика и анализ на цената за Carry (CRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Carry (CRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.80M Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.80M Рекорд за всички времена: $ 0.084369 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00016135 Текуща цена: $ 0.0001802 Научете повече за цената на Carry (CRE)

Токеномика на Carry (CRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Carry (CRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRE, разгледайте цената в реално време на токените CRE!

Прогноза за цената за CRE Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRE? Нашата страница за прогноза за цената CRE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRE сега!

