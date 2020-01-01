Токеномика на Carlo (CARLO) Открийте ключова информация за Carlo (CARLO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Carlo (CARLO) Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past) Официален уебсайт: https://www.carlo.dog/ Бяла книга: https://www.carlo.dog/blog/first-roadmap Купете CARLO сега!

Токеномика и анализ на цената за Carlo (CARLO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Carlo (CARLO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 963.30K $ 963.30K $ 963.30K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 963.30K $ 963.30K $ 963.30K Рекорд за всички времена: $ 0.02020769 $ 0.02020769 $ 0.02020769 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00024013 $ 0.00024013 $ 0.00024013 Текуща цена: $ 0.00098369 $ 0.00098369 $ 0.00098369 Научете повече за цената на Carlo (CARLO)

Токеномика на Carlo (CARLO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Carlo (CARLO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CARLO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CARLO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CARLO, разгледайте цената в реално време на токените CARLO!

Прогноза за цената за CARLO Искате ли да знаете какъв път може да поеме CARLO? Нашата страница за прогноза за цената CARLO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CARLO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!