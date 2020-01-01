Токеномика на Carlo Acutis (SAINT) Открийте ключова информация за Carlo Acutis (SAINT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Carlo Acutis (SAINT) Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo. Официален уебсайт: https://saintcarlosol.xyz/ Купете SAINT сега!

Токеномика и анализ на цената за Carlo Acutis (SAINT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Carlo Acutis (SAINT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Общо предлагане: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Циркулиращо предлагане: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Рекорд за всички времена: $ 0.00383391 $ 0.00383391 $ 0.00383391 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0030629 $ 0.0030629 $ 0.0030629 Научете повече за цената на Carlo Acutis (SAINT)

Токеномика на Carlo Acutis (SAINT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Carlo Acutis (SAINT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SAINT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SAINT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SAINT, разгледайте цената в реално време на токените SAINT!

Прогноза за цената за SAINT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SAINT? Нашата страница за прогноза за цената SAINT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SAINT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!