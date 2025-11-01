Информация за цената за Carbon Emission Blockchain (CEB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Най-ниска цена $ 0.0060306$ 0.0060306 $ 0.0060306 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -11.42% Промяна на цената (7д) -11.42%

Цената в реално време за Carbon Emission Blockchain (CEB) е$0.00603416. През последните 24 часа CEB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CEB е $ 1.49, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0060306.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CEB има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -11.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Carbon Emission Blockchain (CEB)

Пазарна капитализация $ 26.97K$ 26.97K $ 26.97K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 60.34K$ 60.34K $ 60.34K Циркулиращо предлагане 4.47M 4.47M 4.47M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Carbon Emission Blockchain е $ 26.97K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CEB е 4.47M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 60.34K.