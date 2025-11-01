Информация за цената за Captain Kuma (KUMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0065334 $ 0.0065334 $ 0.0065334 24-часов нисък $ 0.00698082 $ 0.00698082 $ 0.00698082 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0065334$ 0.0065334 $ 0.0065334 24-часов висок $ 0.00698082$ 0.00698082 $ 0.00698082 Рекорд за всички времена $ 0.01017393$ 0.01017393 $ 0.01017393 Най-ниска цена $ 0.0060112$ 0.0060112 $ 0.0060112 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +1.12% Промяна на цената (7д) -0.22% Промяна на цената (7д) -0.22%

Цената в реално време за Captain Kuma (KUMA) е$0.00683038. През последните 24 часа KUMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0065334 до най-висока стойност $ 0.00698082, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KUMA е $ 0.01017393, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0060112.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KUMA има промяна от -0.00% за последния час, +1.12% за 24 часа и -0.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Captain Kuma (KUMA)

Пазарна капитализация $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Циркулиращо предлагане 899.99M 899.99M 899.99M Общо предлагане 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Текущата пазарна капитализация на Captain Kuma е $ 6.20M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KUMA е 899.99M, като общото предлагане е 899994370.0469234. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.20M.