Информация за цената за Captain Ethereum (CAPTAIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00024758$ 0.00024758 $ 0.00024758 Най-ниска цена $ 0.00003929$ 0.00003929 $ 0.00003929 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -7.81% Промяна на цената (7д) -7.81%

Цената в реално време за Captain Ethereum (CAPTAIN) е$0.00004275. През последните 24 часа CAPTAIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CAPTAIN е $ 0.00024758, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003929.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CAPTAIN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -7.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Captain Ethereum (CAPTAIN)

Пазарна капитализация $ 42.75K$ 42.75K $ 42.75K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 42.75K$ 42.75K $ 42.75K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Captain Ethereum е $ 42.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CAPTAIN е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 42.75K.