Цената в реално време на Captain Ethereum днес е 0.00004275 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CAPTAIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CAPTAIN в MEXC сега.

Повече за CAPTAIN

CAPTAINценова информация

Какво представлява CAPTAIN

Бяла книга CAPTAIN

Официален уебсайт на CAPTAIN

Токеномика на CAPTAIN

CAPTAIN ценова прогноза

Captain Ethereum цена (CAPTAIN)

1 CAPTAIN към USD - цена в реално време:

Captain Ethereum (CAPTAIN) Ценова графика на живо
Информация за цената за Captain Ethereum (CAPTAIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

$ 0.00024758
$ 0.00024758$ 0.00024758

$ 0.00003929
$ 0.00003929$ 0.00003929

-7.81%

-7.81%

Цената в реално време за Captain Ethereum (CAPTAIN) е$0.00004275. През последните 24 часа CAPTAIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CAPTAIN е $ 0.00024758, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003929.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CAPTAIN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -7.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Captain Ethereum (CAPTAIN)

$ 42.75K
$ 42.75K$ 42.75K

$ 42.75K
$ 42.75K$ 42.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Captain Ethereum е $ 42.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CAPTAIN е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 42.75K.

История на цените за Captain Ethereum (CAPTAIN) USD

През днешния ден промяната в цената на Captain Ethereum към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Captain Ethereum към USD беше $ -0.0000066883.
През последните 60 дни промяната в цената на Captain Ethereum към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Captain Ethereum към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000066883-15.64%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Captain Ethereum (CAPTAIN)

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Captain Ethereum (USD)

Колко ще струва Captain Ethereum (CAPTAIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Captain Ethereum (CAPTAIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Captain Ethereum.

Проверете прогнозата за цената за Captain Ethereum сега!

CAPTAIN към местни валути

Токеномика на Captain Ethereum (CAPTAIN)

Разбирането на токеномиката на Captain Ethereum (CAPTAIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CAPTAIN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Captain Ethereum (CAPTAIN)

Колко струва Captain Ethereum (CAPTAIN) днес?
Цената в реално време на CAPTAIN в USD е 0.00004275 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CAPTAIN към USD?
Текущата цена на CAPTAIN към USD е $ 0.00004275. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Captain Ethereum?
Пазарната капитализация за CAPTAIN е $ 42.75K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CAPTAIN?
Циркулиращото предлагане на CAPTAIN е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CAPTAIN?
CAPTAIN постигна ATH цена от 0.00024758 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CAPTAIN?
CAPTAIN достигна ATL цена от 0.00003929 USD.
Какъв е обемът на търговията на CAPTAIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CAPTAIN е -- USD.
Ще се повиши ли CAPTAIN тази година?
CAPTAIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CAPTAIN за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Captain Ethereum (CAPTAIN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

