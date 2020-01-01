Токеномика на Capricorn (CAPRICORN) Открийте ключова информация за Capricorn (CAPRICORN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Capricorn (CAPRICORN) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Capricorn, the Goat 🐐, resonates with the ambitious and disciplined energy of early winter, from mid-December to mid-January. Grounded in perseverance and strategy, Capricorn season aims for success and mastery. 🏆 Harness the determined and strategic energy of Capricorn! Официален уебсайт: https://astrofolio.xyz/ Купете CAPRICORN сега!

Токеномика и анализ на цената за Capricorn (CAPRICORN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Capricorn (CAPRICORN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Рекорд за всички времена: $ 0.00765628 $ 0.00765628 $ 0.00765628 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00144072 $ 0.00144072 $ 0.00144072 Научете повече за цената на Capricorn (CAPRICORN)

Токеномика на Capricorn (CAPRICORN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Capricorn (CAPRICORN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAPRICORN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAPRICORN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAPRICORN, разгледайте цената в реално време на токените CAPRICORN!

Прогноза за цената за CAPRICORN Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAPRICORN? Нашата страница за прогноза за цената CAPRICORN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CAPRICORN сега!

