Информация за цената за Capa (CAPA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00096025 $ 0.00096025 $ 0.00096025 24-часов нисък $ 0.00105213 $ 0.00105213 $ 0.00105213 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00096025$ 0.00096025 $ 0.00096025 24-часов висок $ 0.00105213$ 0.00105213 $ 0.00105213 Рекорд за всички времена $ 0.02191833$ 0.02191833 $ 0.02191833 Най-ниска цена $ 0.00081283$ 0.00081283 $ 0.00081283 Промяна на цената (1ч) +1.49% Промяна на цената (1д) -4.92% Промяна на цената (7д) -22.08% Промяна на цената (7д) -22.08%

Цената в реално време за Capa (CAPA) е$0.00098132. През последните 24 часа CAPA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00096025 до най-висока стойност $ 0.00105213, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CAPA е $ 0.02191833, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00081283.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CAPA има промяна от +1.49% за последния час, -4.92% за 24 часа и -22.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Capa (CAPA)

Пазарна капитализация $ 154.13K$ 154.13K $ 154.13K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 490.66K$ 490.66K $ 490.66K Циркулиращо предлагане 157.06M 157.06M 157.06M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Capa е $ 154.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CAPA е 157.06M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 490.66K.