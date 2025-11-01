Cap USD цена (CUSD)
+0.68%
+0.87%
+0.49%
+0.49%
Цената в реално време за Cap USD (CUSD) е$1.007. През последните 24 часа CUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.99479 до най-висока стойност $ 1.005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CUSD е $ 1.17, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.947752.
Що се отнася до краткосрочното представяне, CUSD има промяна от +0.68% за последния час, +0.87% за 24 часа и +0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Cap USD е $ 290.90M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CUSD е 288.88M, като общото предлагане е 288883312.1131437. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 290.90M.
През днешния ден промяната в цената на Cap USD към USD беше $ +0.00873118.
През последните 30 дни промяната в цената на Cap USD към USD беше $ +0.0064772254.
През последните 60 дни промяната в цената на Cap USD към USD беше $ +0.0061053403.
През последните 90 дни промяната в цената на Cap USD към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.00873118
|+0.87%
|30 дни
|$ +0.0064772254
|+0.64%
|60 дни
|$ +0.0061053403
|+0.61%
|90 дни
|$ 0
|--
Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.
cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.
stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
