Информация за цената за Cap USD (CUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.99479 $ 0.99479 $ 0.99479 24-часов нисък $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.99479$ 0.99479 $ 0.99479 24-часов висок $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Рекорд за всички времена $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Най-ниска цена $ 0.947752$ 0.947752 $ 0.947752 Промяна на цената (1ч) +0.68% Промяна на цената (1д) +0.87% Промяна на цената (7д) +0.49% Промяна на цената (7д) +0.49%

Цената в реално време за Cap USD (CUSD) е$1.007. През последните 24 часа CUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.99479 до най-висока стойност $ 1.005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CUSD е $ 1.17, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.947752.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CUSD има промяна от +0.68% за последния час, +0.87% за 24 часа и +0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cap USD (CUSD)

Пазарна капитализация $ 290.90M$ 290.90M $ 290.90M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 290.90M$ 290.90M $ 290.90M Циркулиращо предлагане 288.88M 288.88M 288.88M Общо предлагане 288,883,312.1131437 288,883,312.1131437 288,883,312.1131437

Текущата пазарна капитализация на Cap USD е $ 290.90M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CUSD е 288.88M, като общото предлагане е 288883312.1131437. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 290.90M.