Цената в реално време на Cap USD днес е 1.007 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CUSD в MEXC сега.

Повече за CUSD

CUSDценова информация

Какво представлява CUSD

Бяла книга CUSD

Официален уебсайт на CUSD

Токеномика на CUSD

CUSD ценова прогноза

Cap USD Лого

Cap USD цена (CUSD)

Не се намира в списъка

1 CUSD към USD - цена в реално време:

$1.007
$1.007
+0.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Cap USD (CUSD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:42:01 (UTC+8)

Информация за цената за Cap USD (CUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.99479
$ 0.99479
24-часов нисък
$ 1.005
$ 1.005
24-часов висок

$ 0.99479
$ 0.99479

$ 1.005
$ 1.005

$ 1.17
$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752

+0.68%

+0.87%

+0.49%

+0.49%

Цената в реално време за Cap USD (CUSD) е$1.007. През последните 24 часа CUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.99479 до най-висока стойност $ 1.005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CUSD е $ 1.17, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.947752.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CUSD има промяна от +0.68% за последния час, +0.87% за 24 часа и +0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cap USD (CUSD)

$ 290.90M
$ 290.90M

--
--

$ 290.90M
$ 290.90M

288.88M
288.88M

288,883,312.1131437
288,883,312.1131437

Текущата пазарна капитализация на Cap USD е $ 290.90M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CUSD е 288.88M, като общото предлагане е 288883312.1131437. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 290.90M.

История на цените за Cap USD (CUSD) USD

През днешния ден промяната в цената на Cap USD към USD беше $ +0.00873118.
През последните 30 дни промяната в цената на Cap USD към USD беше $ +0.0064772254.
През последните 60 дни промяната в цената на Cap USD към USD беше $ +0.0061053403.
През последните 90 дни промяната в цената на Cap USD към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00873118+0.87%
30 дни$ +0.0064772254+0.64%
60 дни$ +0.0061053403+0.61%
90 дни$ 0--

Какво е Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

Прогноза за цената за Cap USD (USD)

Колко ще струва Cap USD (CUSD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Cap USD (CUSD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Cap USD.

Проверете прогнозата за цената за Cap USD сега!

CUSD към местни валути

Токеномика на Cap USD (CUSD)

Разбирането на токеномиката на Cap USD (CUSD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CUSD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Cap USD (CUSD)

Колко струва Cap USD (CUSD) днес?
Цената в реално време на CUSD в USD е 1.007 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CUSD към USD?
Текущата цена на CUSD към USD е $ 1.007. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Cap USD?
Пазарната капитализация за CUSD е $ 290.90M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CUSD?
Циркулиращото предлагане на CUSD е 288.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CUSD?
CUSD постигна ATH цена от 1.17 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CUSD?
CUSD достигна ATL цена от 0.947752 USD.
Какъв е обемът на търговията на CUSD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CUSD е -- USD.
Ще се повиши ли CUSD тази година?
CUSD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CUSD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:42:01 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Cap USD (CUSD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,491.02

$3,856.47

$0.02782

$185.75

$1.0003

$3,856.47

$109,491.02

$185.75

$2.5185

$1,080.85

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000704

$0.09503

$0.000570

$0.00031

$0.00000104

$0.0035

$0.0000000000000000000000003179

