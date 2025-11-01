Информация за цената за CaoCao (CAOCAO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.071968 $ 0.071968 $ 0.071968 24-часов нисък $ 0.087197 $ 0.087197 $ 0.087197 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.071968$ 0.071968 $ 0.071968 24-часов висок $ 0.087197$ 0.087197 $ 0.087197 Рекорд за всички времена $ 0.294909$ 0.294909 $ 0.294909 Най-ниска цена $ 0.063527$ 0.063527 $ 0.063527 Промяна на цената (1ч) +2.15% Промяна на цената (1д) +2.97% Промяна на цената (7д) -6.44% Промяна на цената (7д) -6.44%

Цената в реално време за CaoCao (CAOCAO) е$0.079583. През последните 24 часа CAOCAO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.071968 до най-висока стойност $ 0.087197, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CAOCAO е $ 0.294909, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.063527.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CAOCAO има промяна от +2.15% за последния час, +2.97% за 24 часа и -6.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CaoCao (CAOCAO)

Пазарна капитализация $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Циркулиращо предлагане 30.35M 30.35M 30.35M Общо предлагане 30,349,284.853668742 30,349,284.853668742 30,349,284.853668742

Текущата пазарна капитализация на CaoCao е $ 2.42M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CAOCAO е 30.35M, като общото предлагане е 30349284.853668742. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.42M.