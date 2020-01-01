Токеномика на Camel Dad (CAMEL) Открийте ключова информация за Camel Dad (CAMEL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Camel Dad (CAMEL) Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert. With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media. He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace. He’s the father figure every degen didn’t know they needed. Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world. Официален уебсайт: https://cameldad.com/ Купете CAMEL сега!

Токеномика и анализ на цената за Camel Dad (CAMEL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Camel Dad (CAMEL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.74K $ 19.74K $ 19.74K Общо предлагане: $ 7.86B $ 7.86B $ 7.86B Циркулиращо предлагане: $ 7.86B $ 7.86B $ 7.86B FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.74K $ 19.74K $ 19.74K Рекорд за всички времена: $ 0.00154998 $ 0.00154998 $ 0.00154998 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Camel Dad (CAMEL)

Токеномика на Camel Dad (CAMEL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Camel Dad (CAMEL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAMEL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAMEL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAMEL, разгледайте цената в реално време на токените CAMEL!

Прогноза за цената за CAMEL Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAMEL? Нашата страница за прогноза за цената CAMEL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CAMEL сега!

