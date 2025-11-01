Информация за цената за Caliber (CAL50) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.283218 $ 0.283218 $ 0.283218 24-часов нисък $ 0.287681 $ 0.287681 $ 0.287681 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.283218$ 0.283218 $ 0.283218 24-часов висок $ 0.287681$ 0.287681 $ 0.287681 Рекорд за всички времена $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Най-ниска цена $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Промяна на цената (1ч) -0.31% Промяна на цената (1д) -0.40% Промяна на цената (7д) -1.23% Промяна на цената (7д) -1.23%

Цената в реално време за Caliber (CAL50) е$0.283218. През последните 24 часа CAL50 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.283218 до най-висока стойност $ 0.287681, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CAL50 е $ 0.309508, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.155988.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CAL50 има промяна от -0.31% за последния час, -0.40% за 24 часа и -1.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Caliber (CAL50)

Пазарна капитализация $ 28.41M$ 28.41M $ 28.41M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 28.41M$ 28.41M $ 28.41M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Caliber е $ 28.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CAL50 е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 28.41M.