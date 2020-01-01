Токеномика на Cairo (CAIRO) Открийте ключова информация за Cairo (CAIRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cairo (CAIRO) Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0 0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0 Официален уебсайт: https://www.cairothealphadog.com/ Купете CAIRO сега!

Токеномика и анализ на цената за Cairo (CAIRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cairo (CAIRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.77K $ 12.77K $ 12.77K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.77K $ 12.77K $ 12.77K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cairo (CAIRO)

Токеномика на Cairo (CAIRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cairo (CAIRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAIRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAIRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAIRO, разгледайте цената в реално време на токените CAIRO!

Прогноза за цената за CAIRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAIRO? Нашата страница за прогноза за цената CAIRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CAIRO сега!

