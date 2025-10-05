Информация за цената за CAIRE (CAIRE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 24-часов нисък $ 0.00144062 $ 0.00144062 $ 0.00144062 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 24-часов висок $ 0.00144062$ 0.00144062 $ 0.00144062 Рекорд за всички времена $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Най-ниска цена $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.64% Промяна на цената (7д) +4.04% Промяна на цената (7д) +4.04%

Цената в реално време за CAIRE (CAIRE) е$0.00143295. През последните 24 часа CAIRE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00140604 до най-висока стойност $ 0.00144062, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CAIRE е $ 0.00675754, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00136258.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CAIRE има промяна от -- за последния час, +1.64% за 24 часа и +4.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CAIRE (CAIRE)

Пазарна капитализация $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Циркулиращо предлагане 21.00M 21.00M 21.00M Общо предлагане 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CAIRE е $ 30.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CAIRE е 21.00M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.09K.