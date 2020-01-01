Токеномика на CADAI (CADAI) Открийте ключова информация за CADAI (CADAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CADAI (CADAI) CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives. Официален уебсайт: https://www.cadai-platform.co Бяла книга: http://www.cadai-platform.co/whitepaper Купете CADAI сега!

Токеномика и анализ на цената за CADAI (CADAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CADAI (CADAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 276.40K $ 276.40K $ 276.40K Общо предлагане: $ 14.43M $ 14.43M $ 14.43M Циркулиращо предлагане: $ 14.46M $ 14.46M $ 14.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 275.90K $ 275.90K $ 275.90K Рекорд за всички времена: $ 0.378584 $ 0.378584 $ 0.378584 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01379806 $ 0.01379806 $ 0.01379806 Текуща цена: $ 0.01898979 $ 0.01898979 $ 0.01898979 Научете повече за цената на CADAI (CADAI)

Токеномика на CADAI (CADAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CADAI (CADAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CADAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CADAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CADAI, разгледайте цената в реално време на токените CADAI!

Прогноза за цената за CADAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CADAI? Нашата страница за прогноза за цената CADAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

