Токеномика на bZx Protocol (BZRX) Открийте ключова информация за bZx Protocol (BZRX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Официален уебсайт: https://bzx.network/

Токеномика и анализ на цената за bZx Protocol (BZRX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за bZx Protocol (BZRX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Общо предлагане: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Циркулиращо предлагане: $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Рекорд за всички времена: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 Текуща цена: $ 0.00240522 $ 0.00240522 $ 0.00240522 Научете повече за цената на bZx Protocol (BZRX)

Токеномика на bZx Protocol (BZRX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на bZx Protocol (BZRX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BZRX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BZRX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BZRX, разгледайте цената в реално време на токените BZRX!

Прогноза за цената за BZRX Искате ли да знаете какъв път може да поеме BZRX? Нашата страница за прогноза за цената BZRX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BZRX сега!

