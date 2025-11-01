Информация за цената за BYUSD (BYUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.840776 $ 0.840776 $ 0.840776 24-часов нисък $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.840776$ 0.840776 $ 0.840776 24-часов висок $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Рекорд за всички времена $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Най-ниска цена $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.03% Промяна на цената (7д) -0.01% Промяна на цената (7д) -0.01%

Цената в реално време за BYUSD (BYUSD) е$0.999966. През последните 24 часа BYUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.840776 до най-висока стойност $ 1.002, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BYUSD е $ 1.5, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.502942.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BYUSD има промяна от +0.01% за последния час, +0.03% за 24 часа и -0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BYUSD (BYUSD)

Пазарна капитализация $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M Циркулиращо предлагане 11.56M 11.56M 11.56M Общо предлагане 11,562,317.26477 11,562,317.26477 11,562,317.26477

Текущата пазарна капитализация на BYUSD е $ 11.56M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BYUSD е 11.56M, като общото предлагане е 11562317.26477. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.56M.