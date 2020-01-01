Токеномика на Bybit Staked SOL (BBSOL) Открийте ключова информация за Bybit Staked SOL (BBSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bybit Staked SOL (BBSOL) BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Официален уебсайт: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL Купете BBSOL сега!

Токеномика и анализ на цената за Bybit Staked SOL (BBSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bybit Staked SOL (BBSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 376.46M $ 376.46M $ 376.46M Общо предлагане: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Циркулиращо предлагане: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 376.46M $ 376.46M $ 376.46M Рекорд за всички времена: $ 308.6 $ 308.6 $ 308.6 Най-ниска стойност за целия период: $ 103.09 $ 103.09 $ 103.09 Текуща цена: $ 193.46 $ 193.46 $ 193.46 Научете повече за цената на Bybit Staked SOL (BBSOL)

Токеномика на Bybit Staked SOL (BBSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bybit Staked SOL (BBSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BBSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BBSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BBSOL, разгледайте цената в реално време на токените BBSOL!

Прогноза за цената за BBSOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме BBSOL? Нашата страница за прогноза за цената BBSOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BBSOL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!