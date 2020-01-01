Токеномика на Bwull (BWULL) Открийте ключова информация за Bwull (BWULL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bwull (BWULL) WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced, Официален уебсайт: https://www.bwull.com/ Купете BWULL сега!

Токеномика и анализ на цената за Bwull (BWULL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bwull (BWULL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.34K $ 34.34K $ 34.34K Общо предлагане: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Циркулиращо предлагане: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.34K $ 34.34K $ 34.34K Рекорд за всички времена: $ 0.00350714 $ 0.00350714 $ 0.00350714 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bwull (BWULL)

Токеномика на Bwull (BWULL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bwull (BWULL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BWULL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BWULL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BWULL, разгледайте цената в реално време на токените BWULL!

Прогноза за цената за BWULL Искате ли да знаете какъв път може да поеме BWULL? Нашата страница за прогноза за цената BWULL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BWULL сега!

