Токеномика на BWED (BWED)

Информация за BWED (BWED) $BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community. Официален уебсайт: https://www.bwedbox.io/ Купете BWED сега!

Токеномика и анализ на цената за BWED (BWED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BWED (BWED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.43K $ 26.43K $ 26.43K Общо предлагане: $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M Циркулиращо предлагане: $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 26.43K $ 26.43K $ 26.43K Рекорд за всички времена: $ 0.00522668 $ 0.00522668 $ 0.00522668 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BWED (BWED)

Токеномика на BWED (BWED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BWED (BWED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BWED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BWED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BWED, разгледайте цената в реално време на токените BWED!

Прогноза за цената за BWED Искате ли да знаете какъв път може да поеме BWED? Нашата страница за прогноза за цената BWED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BWED сега!

