Информация за цената за Bware (INFRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.080007 $ 0.080007 $ 0.080007 24-часов нисък $ 0.088175 $ 0.088175 $ 0.088175 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.080007$ 0.080007 $ 0.080007 24-часов висок $ 0.088175$ 0.088175 $ 0.088175 Рекорд за всички времена $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Най-ниска цена $ 0.079411$ 0.079411 $ 0.079411 Промяна на цената (1ч) +0.32% Промяна на цената (1д) -1.46% Промяна на цената (7д) -5.45% Промяна на цената (7д) -5.45%

Цената в реално време за Bware (INFRA) е$0.08266. През последните 24 часа INFRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.080007 до най-висока стойност $ 0.088175, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INFRA е $ 2.45, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.079411.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INFRA има промяна от +0.32% за последния час, -1.46% за 24 часа и -5.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bware (INFRA)

Пазарна капитализация $ 413.83K$ 413.83K $ 413.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Циркулиращо предлагане 5.01M 5.01M 5.01M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bware е $ 413.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INFRA е 5.01M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.27M.