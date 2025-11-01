БорсаDEX+
Цената в реално време на Bware днес е 0.08266 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за INFRA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на INFRA в MEXC сега.

Повече за INFRA

INFRAценова информация

Какво представлява INFRA

Бяла книга INFRA

Официален уебсайт на INFRA

Токеномика на INFRA

INFRA ценова прогноза

Bware Лого

Bware цена (INFRA)

1 INFRA към USD - цена в реално време:

$0.08266
-1.40%1D
Bware (INFRA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:26:36 (UTC+8)

Информация за цената за Bware (INFRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.080007
24-часов нисък
$ 0.088175
24-часов висок

$ 0.080007
$ 0.088175
$ 2.45
$ 0.079411
+0.32%

-1.46%

-5.45%

-5.45%

Цената в реално време за Bware (INFRA) е$0.08266. През последните 24 часа INFRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.080007 до най-висока стойност $ 0.088175, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INFRA е $ 2.45, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.079411.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INFRA има промяна от +0.32% за последния час, -1.46% за 24 часа и -5.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bware (INFRA)

$ 413.83K
--
$ 8.27M
5.01M
100,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Bware е $ 413.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INFRA е 5.01M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.27M.

История на цените за Bware (INFRA) USD

През днешния ден промяната в цената на Bware към USD беше $ -0.00123245406523576.
През последните 30 дни промяната в цената на Bware към USD беше $ -0.0112264513.
През последните 60 дни промяната в цената на Bware към USD беше $ -0.0184147054.
През последните 90 дни промяната в цената на Bware към USD беше $ -0.03470153100069155.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00123245406523576-1.46%
30 дни$ -0.0112264513-13.58%
60 дни$ -0.0184147054-22.27%
90 дни$ -0.03470153100069155-29.56%

Какво е Bware (INFRA)

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.

What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.

History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.

What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.

What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Bware (USD)

Колко ще струва Bware (INFRA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bware (INFRA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bware.

Проверете прогнозата за цената за Bware сега!

INFRA към местни валути

Токеномика на Bware (INFRA)

Разбирането на токеномиката на Bware (INFRA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените INFRA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bware (INFRA)

Колко струва Bware (INFRA) днес?
Цената в реално време на INFRA в USD е 0.08266 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на INFRA към USD?
Текущата цена на INFRA към USD е $ 0.08266. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bware?
Пазарната капитализация за INFRA е $ 413.83K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на INFRA?
Циркулиращото предлагане на INFRA е 5.01M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на INFRA?
INFRA постигна ATH цена от 2.45 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на INFRA?
INFRA достигна ATL цена от 0.079411 USD.
Какъв е обемът на търговията на INFRA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за INFRA е -- USD.
Ще се повиши ли INFRA тази година?
INFRA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за INFRA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:26:36 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Bware (INFRA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

