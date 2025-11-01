Информация за цената за BVM (BVM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01183079 $ 0.01183079 $ 0.01183079 24-часов нисък $ 0.01321716 $ 0.01321716 $ 0.01321716 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01183079$ 0.01183079 $ 0.01183079 24-часов висок $ 0.01321716$ 0.01321716 $ 0.01321716 Рекорд за всички времена $ 6.94$ 6.94 $ 6.94 Най-ниска цена $ 0.0089956$ 0.0089956 $ 0.0089956 Промяна на цената (1ч) +0.76% Промяна на цената (1д) -6.11% Промяна на цената (7д) -9.40% Промяна на цената (7д) -9.40%

Цената в реално време за BVM (BVM) е$0.01193442. През последните 24 часа BVM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01183079 до най-висока стойност $ 0.01321716, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BVM е $ 6.94, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0089956.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BVM има промяна от +0.76% за последния час, -6.11% за 24 часа и -9.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BVM (BVM)

Пазарна капитализация $ 296.20K$ 296.20K $ 296.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Циркулиращо предлагане 24.82M 24.82M 24.82M Общо предлагане 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Текущата пазарна капитализация на BVM е $ 296.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BVM е 24.82M, като общото предлагане е 99741589.87. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.19M.