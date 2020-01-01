Токеномика на Buz Economy (BUZ) Открийте ключова информация за Buz Economy (BUZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Buz Economy (BUZ) The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Официален уебсайт: https://buzeconomy.com Купете BUZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Buz Economy (BUZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Buz Economy (BUZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Общо предлагане: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Циркулиращо предлагане: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Рекорд за всички времена: $ 0.646605 $ 0.646605 $ 0.646605 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.073049 $ 0.073049 $ 0.073049 Текуща цена: $ 0.07319 $ 0.07319 $ 0.07319 Научете повече за цената на Buz Economy (BUZ)

Токеномика на Buz Economy (BUZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Buz Economy (BUZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUZ, разгледайте цената в реално време на токените BUZ!

Прогноза за цената за BUZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUZ? Нашата страница за прогноза за цената BUZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUZ сега!

